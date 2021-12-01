Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarının satır başları şöyle; Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'un davetine icabetle yaptığımız ziyareti verimli bir şekilde tamamladık. 27 Kasım'da öncelikle ziyaretimizin ikili boyutunu icra ettik. 28 Kasım'da da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirve Toplantısı'na iştirak ettim. Resmi ziyaretim çerçevesinde Sayın Berdimuhamedov ile Türkiye-Türkmenistan arasındaki ilişkileri ele aldık. Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olarak kadim kardeşliğimizi her alanda geliştirmeye önem veriyoruz. Özellikle enerji, ulaşım, ticaret, eğitim, güvenlik, altyapı alanlarında münasebetlerimizi ilerletme gayreti içerisindeyiz. İkili ticaretimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırma hedefini koyduk. Atacağımız ortak adımlarla bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ziyaretimde şahsıma tevdi edilen Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanını da kabul ettik. İkili ilişkilerimizi geliştirme irademizi gösteren ortak bildiriyle beraber bu seyahatte toplam 9 anlaşma imzaladık. Ayrıca ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve küresel konularda fikir teatisi yaptık. Kıymetli dostum Sayın Berdimuhamedov ile işbirliğimizi her alanda ilerletmekte kararlıyız. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesini de Türkmenistan'ın ev sahipliğinde icra ettik. Aşkabat Zirvesi ile aynı zamanda iki yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz Teşkilatın Zirve Dönem Başkanlığını da Türkmen kardeşlerimize devrettik. Zirve kapsamında teşkilatın etkinliğinin artırılması ile bölge içi ticaretin geliştirilmesini mütalaa ettik. Salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen ulaştırma sektörünün sorunlarının giderilmesi hususunu görüştük. Zorlu salgın şartlarını geride bırakabilmek için bölgesel ve uluslararası dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çektik. Özellikle terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde işbirliğimizi artırmamız gerektiğini de vurguladık. Bölgemizde ticaret ve ulaştırma ağlarının güçlendirilmesi başta olmak üzere teşkilatın gündemindeki temel konuları ele aldık. Yayınladığımız Aşkabat Eylem Mutabakatı ile de bu yöndeki irademizi ve atacağımız adımları ortaya koyduk. Zirve marjında İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle gündemimizdeki konuları samimiyetle değerlendirme fırsatı bulduk. Son derece başarılı geçen ziyaretimin hem Türkmenistan'la hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içerisindeki ilişkilerimize katkı sağlamasını ümit ediyorum. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a samimi misafirperverliği için ülkem, milletim ve heyetim adına teşekkür ediyorum.

"Türkmenistan ilişkileri bizleri geleceğe çok daha farklı ulaştıracaktır"

Türk Devletleri Teşkilatı olarak liderler bazında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki zirvemiz üst düzeyde gerçekleşmiş olan bir toplantıydı. Türkmenistan'da da Sayın Berdimuhamedov liderleri üst düzeyde toparlayabilme başarısı gösterdi. Burada bir şeyi özellikle vurgulamam lazım. Küresel dünyada özellikle işbirliklerinin, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın en önemli göstergesi bu tür buluşmalardır. Bunlar pek olağan buluşmalar değil ama biz hamdolsun bu dönemde bunu başarabildik. Türk Cumhuriyetleri'nin hepsi liderler olarak buradaydılar. Burada bir konu daha var. Kan bağı ve tarihi, kültürel bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlenmesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bunlar tabi bizim için hakikaten gurur vesilesi oluyor. 2013 senesinde benim bir ifadem vardı, "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" demiştim. Bu aynı zamanda tabi dünyada Türklerin böyle bir yüzyılı inşa edeceklerinin bir ifadesiydi. Biz bunu şu anda yakalamış vaziyetteyiz. Liderlerin bu noktada önemli bir konumu var. Türkmen kardeşlerimiz bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Bizlere olan muhabbetleri çok çok farklı. Türkiye'ye karşı muhabbetleri çok çok farklı. İnşallah bu bir vesiledir ve bu vesileyle de ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartabileceğimiz bir Türkiye-Türkmenistan ilişkileri bizleri geleceğe çok daha farklı ulaştıracaktır.

"Daha önce 6'lı platformu gündeme getirmiştik"

Özellikle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki toplantımızda Türk Konseyi adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdik. Bütün liderler bu yeni oluşuma çok sıcak baktılar ama tabi dışarıda bundan rahatsız olanlar olmadı değil, olmuştur da hatta. Bu konuda Rusya rahatsız oldu diyemem. Çünkü cuma günü İlham Aliyev kardeşimizin de Rusya'da görüşmesi vardı. Paşinyan'la birlikte Sayın Putin'in riyasetinde orada bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıyla ilgili olarak İlham Aliyev kardeşimle yaptığım görüşmede bu toplantının gayet iyi ve verimli geçtiğini söyledi. Bu toplantı vesilesiyle de şu anda Aras Nehri boyunca demiryolu, karayolu yapımı konusu da çözüldü. Bu atılacak adımla beraber ayrıca Iğdır'a kadar gelecek otoban konusu var. Otoban konusuyla da özellikle Nahcivan sıkıntısını aşmak, diğer taraftan da Ermenistan topraklarından geçmek suretiyle burada Azerbaycan'ın Iğdır ile buluşmasının da gayet başarılı bir adımı atılmış olacak. Bunun yanında gerek karayolu gerek demiryolu ile insan ve yük taşımacılığında da önemli bir adım atılmış olacak. Daha önce 6'lı platformu gündeme getirmiştik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve kabulü halinde Gürcistan'la bu 6'lı platformun devreye girmesi, bölge barışını, bölge sulhunu çok açık net ispatlamış olacak ve bu konuda da olumlu gelişmelerin olduğunu öğrenmiş olduk.

"Gerek Ukrayna'yla gerek sayın Putin'le görüşmeleri geliştirerek inşallah çözümde bizim de bir payımızın olmasını isteriz"

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya'yla ve özellikle Sayın Putin'le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz.

"Ekonomik olarak da bağımsızlaşma mücadelesi verdik"

İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren, belki de tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun bir ekonomi politikası izledik. Buna da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yani biz ekonomik olarak da bağımsızlaşma mücadelesi verdik. Bu adımları attıkça, içeriden dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik türlü saldırılarla karşılaştık. Bunların her birini milletimizle birlikte bertaraf ettik. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Büyüme yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat hep önceliğimiz oldu. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedefl erimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bu ülke bizden önceki yıllarda dünya ortalamalarının çok üstünde oranlarla, yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda bırakıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak bağımlı bir ülke kendi politikalarını elbette hayata geçiremez. Belirlenmiş çizginin dışına çıkmaya çalıştığınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. Buna karşı koyacak dirayetiniz yoksa istikrarsızlığa mahkum edilirsiniz. İşte biz ülkemizi bu durumdan kalıcı olarak kurtarmak için son 19 yılda sergilediğimiz güçlü siyasi irade ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bu mücadeleyi gösterebilecek dirayete, imkana kavuştuk.

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