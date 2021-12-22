Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısının dolum tesisinde konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısını göstermes
Turkovac aşısının üretim süreçlerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. (1)
Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum' - Son Dakika