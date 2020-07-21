Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türksat 5A uydusu, bu yılın dördündü çeyreğinde uzaya fırlatılacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (12)
Erdoğan: "Yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara- Sivas hattının test sürüşleri devam ediyor. İlk kesimini yıl sonunda hizmete sunmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türksat 5A uydusu, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerde teslim alınacak ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz."
Erdoğan: "Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek."