-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya.... - Son Dakika