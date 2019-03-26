Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tütünün Değerinden Satılmasına İmkan Sağladık"
57 dakika önce
- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
- AK Parti
'nin Adıyaman
mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
(8) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:21 Kaynak: AA
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