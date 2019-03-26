Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tütünün Değerinden Satılmasına İmkan Sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tütünün Değerinden Satılmasına İmkan Sağladık"

57 dakika önce

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:21 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Adıyaman, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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