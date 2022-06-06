Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı Telefonla Arayarak Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek Dörtlü Finalleri garantileyen Filenin Efeleri ile FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı Belçika galibiyetiyle 4'te 3'le tamamlayan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'a hem A Milli Erkek Takımı'nın hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'la da telefonda görüştü. Erdoğan, Belçika karşılaşmasını takip ettiğini ve Filenin Sultanları ile gurur duyduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Erdoğan'ın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek teşekkürlerini iletti. - ANKARA