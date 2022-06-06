Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı Telefonla Arayarak Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı Telefonla Arayarak Tebrik Etti

06.06.2022 09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı Telefonla Arayarak Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek Dörtlü Finalleri garantileyen Filenin Efeleri ile FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı Belçika galibiyetiyle 4'te 3'le tamamlayan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek Dörtlü Finalleri garantileyen Filenin Efeleri ile FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı Belçika galibiyetiyle 4'te 3'le tamamlayan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'a hem A Milli Erkek Takımı'nın hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'la da telefonda görüştü. Erdoğan, Belçika karşılaşmasını takip ettiğini ve Filenin Sultanları ile gurur duyduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Erdoğan'ın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek teşekkürlerini iletti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı Telefonla Arayarak Tebrik Etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:28:28. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı Telefonla Arayarak Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement