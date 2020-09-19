Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan açıklama yaptı - Son Dakika

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturma niyetinde olduğunu belirtti.