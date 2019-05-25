Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR

48 dakika önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR(Aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR(Aktüel)
(Tür: İstanbul)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:30 Kaynak: DHA
İstanbul, Aktüel, Cumhurbaşkanı, Güncel
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