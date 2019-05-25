CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR
48 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR(Aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ OLARAK BİZDE BİTMİŞTİR(Aktüel
)
(Tür: İstanbul
)
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