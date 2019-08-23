Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."
"Cumhurbaşkanımız, gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu