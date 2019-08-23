Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Kandil Dağı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:04 Kaynak: AA
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