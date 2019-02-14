Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç Garantör Ülke Olarak Suriye İhtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç garantör ülke olarak Suriye ihtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Zirve toplantılarını devam ettirmek hususunda da Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle mutabıkız."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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