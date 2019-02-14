Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç Garantör Ülke Olarak Suriye İhtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç Garantör Ülke Olarak Suriye İhtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç garantör ülke olarak Suriye ihtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Zirve toplantılarını devam ettirmek hususunda da Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle mutabıkız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç garantör ülke olarak Suriye ihtilafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Zirve toplantılarını devam ettirmek hususunda da Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle mutabıkız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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