Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:08 Kaynak: AA
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