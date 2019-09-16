Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve'de) DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık."
HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı