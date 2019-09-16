Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim."
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim."
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