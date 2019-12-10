Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz"

6 saat önce

Söyleşiye katılan salondaki öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

Söyleşiye katılan salondaki öğrenciler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz

Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:15 Kaynak: AA
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