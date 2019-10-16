Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum.

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:45 Kaynak: AA
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