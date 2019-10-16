Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum.
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz."
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