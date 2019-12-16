Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Avrupa temsilcileri ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Avrupa temsilcileri ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Avrupa temsilcileri ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarını sürdürüyor. İkili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa temsilcilerini kabul etti. Foru Seasons Otel'de gerçekleştirilen kabule İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
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