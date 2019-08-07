Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
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