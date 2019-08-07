Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!