CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:26 Kaynak: DHA
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