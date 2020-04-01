Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:50 Kaynak: İHA
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