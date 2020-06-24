Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:17 Kaynak: İHA
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