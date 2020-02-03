Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan 'TUR' uçağı TSİ 11.55 sıralarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan Mariyinsky Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında, iki lider anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda (YDSK), ikili ve bölgesel konular ele alınacak.

Erdoğan'ın temasları kapsamında, bir dizi anlaşma imzalaması ve Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenecek Türkiye Ukrayna İş Forumu'na katılması, Kırım Tatar soydaşların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar yağışının perşembe sabahı etkili olması bekleniyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti Ukrayna: "İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 12:44:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]