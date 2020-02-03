Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi ve selamlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanından ayrılması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi ve selamlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanından ayrılması
KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
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