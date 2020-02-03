Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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