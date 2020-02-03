Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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