Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi karşılama töreni öncesinde Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Burada anıta çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra tören için Marinskiy Sarayı'na geçti.

Erdoğan, Mariyinsky Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. İki lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukraynalı heyetin, Zelenskiy'e ise Türk heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

(İHA)