Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (1)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Milli marşların okunması
Tören kıtasının selamlanması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.
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