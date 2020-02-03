Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (2)

6 saat önce

İki liderin heyetlerle selamlaşması Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

İki liderin heyetlerle selamlaşması

Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (2)

Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:57 Kaynak: AA
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