Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (2) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (2)
6 saat önce
İki liderin heyetlerle selamlaşması Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:57 Kaynak: AA
İki liderin heyetlerle selamlaşması
Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.
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