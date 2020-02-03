Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması İki liderin heyetlerle selamlaşması Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Milli marşların okunması
Tören kıtasının selamlanması
İki liderin heyetlerle selamlaşması
Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.
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