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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

03.02.2022 15:55

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna'da temaslarına başladı. Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya gelen Erdoğan, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Mariyinsky Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Karşılıklı heyetlerin tanıtıldığı törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy daha sonra, ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika


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