Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Görüşüyor

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Görüşüyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşmede devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:18 Kaynak: İHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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