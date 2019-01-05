Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Görüşüyor
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşmede devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:18 Kaynak: İHA
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