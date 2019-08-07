Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başbaşa görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy başbaşa görüştü.
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