Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başbaşa görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başbaşa görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy başbaşa görüştü.
Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:09 Kaynak: AA
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