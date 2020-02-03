Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda (YDSK), ikili ve bölgesel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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