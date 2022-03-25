Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

25.03.2022 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini vurguladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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