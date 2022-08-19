Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz

19.08.2022 11:04

? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Üçlü görüşmemizde İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Üçlü Zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

YORUMLAR
500
Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz Üçlü Zirve sonrasında ortak basın toplantısından kareler Üçlü Zirve sonrasında ortak basın toplantısından kareler
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement