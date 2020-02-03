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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık."
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