Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık."

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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