Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık