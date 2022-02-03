Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ve komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin onuncu toplantısı için Kiev'e gideceklerini belirten Erdoğan, ???????bugünün aynı zamanda Ukrayna ile tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümü olduğunu, bu ziyaretin ayrı bir anlam ve önem taşıdığını söyledi.

Zelenskiy ile ikili görüşmenin ardından konsey toplantısına başkanlık edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinde son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Erdoğan, salgına rağmen geçen sene Ukrayna'dan gelen 2 milyondan fazla ziyaretçinin Türkiye'de misafir edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

İkili ticaret hacminin de 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini, ziyaret vesilesiyle imzalanacak serbest ticaret anlaşmasıyla bu hedefe kısa zamanda ulaşılacağına inandığını belirtti.

"Kiev'deki temaslarımız Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine katkıda bulunacak"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.

İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.

Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını da inanıyorum."

Erdoğan, görüşmelerin Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Üç ayların ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili'nin de bugün idrak edileceğini hatırlatan Erdoğan, bu bereketli günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

(Sürecek)