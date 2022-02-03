Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

03.02.2022 11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ve komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ve komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin onuncu toplantısı için Kiev'e gideceklerini belirten Erdoğan, ???????bugünün aynı zamanda Ukrayna ile tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümü olduğunu, bu ziyaretin ayrı bir anlam ve önem taşıdığını söyledi.

Zelenskiy ile ikili görüşmenin ardından konsey toplantısına başkanlık edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinde son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Erdoğan, salgına rağmen geçen sene Ukrayna'dan gelen 2 milyondan fazla ziyaretçinin Türkiye'de misafir edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

İkili ticaret hacminin de 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini, ziyaret vesilesiyle imzalanacak serbest ticaret anlaşmasıyla bu hedefe kısa zamanda ulaşılacağına inandığını belirtti.

"Kiev'deki temaslarımız Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine katkıda bulunacak"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.

İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.

Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını da inanıyorum."

Erdoğan, görüşmelerin Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Üç ayların ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili'nin de bugün idrak edileceğini hatırlatan Erdoğan, bu bereketli günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement