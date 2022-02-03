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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı Mevkidaşı Zelenskiy ile Görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı Mevkidaşı Zelenskiy ile Görüştü

03.02.2022 17:10

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra ise Mariyinsky Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısıyla devam edecek. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüşülecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı Mevkidaşı Zelenskiy ile Görüştü - Son Dakika


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