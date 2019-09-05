Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz."
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