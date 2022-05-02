CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜLKE LİDERLERİYLE TELEFONLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜLKE LİDERLERİYLE TELEFONLA BAYRAMLAŞTI

02.05.2022 19:37
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜLKE LİDERLERİYLE TELEFONLA BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramını tebrik etti.


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Kaynak: DHA

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