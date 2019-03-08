Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve Millet Olarak Bugüne Kadar Yaşadığımız Onca Badireyi Sapasağlam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve Millet Olarak Bugüne Kadar Yaşadığımız Onca Badireyi Sapasağlam...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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