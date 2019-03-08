Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve Millet Olarak Bugüne Kadar Yaşadığımız Onca Badireyi Sapasağlam...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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