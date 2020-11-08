Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz"

08.11.2020 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı"dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7. Olağan kongresine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7. Olağan kongresine katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, "Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz. Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla ülkemize barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir. AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'ni böyle önemli bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi, istikbalimizi milletimizin kaderi ve istikbaliyle bir görüyoruz. Son 2-3 yılda teşkilatlarımızı yeni isimlerle güçlendirirken ahde vefayı da elden bırakmadık. Kuruyan dallar budandıkça hedefe daha güvenle ilerliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin verdiği güçten başka bir şey aramadan yolumuzda yürüyoruz.

Her kim milletle bağını koparıyorsa, partisiyle de bağını koparıyor demektir. Türkiye'nin demokrasisine yaptığımız katkının şahidi milletimizin kendisidir. Yaptığımız yatırımlardan ülkemizin tamamı faydalandı. 18 yılda Kahramanmaraş'a, 35.5 milyar TL'lik yatırım yaptık. Şehrimize ikinci üniversiteyi kurduk. Şehrimize 39 spor tesisi, üniversite öğrencileri için yurtlar yaptık. Şehrimizde 4 Millet Bahçesi hayata geçirdik.

"64 kilometrelik yolumuzu açıyoruz"

Sağlıkta 14 hastane yaptık, 13 sağlık tesisinin de ihalesini gerçekleştirdik. TOKİ vasıtasıyla 4112 konut projesini hayata geçirdik. Bugün de şehrimiz için önemli olan 64 kilometrelik bir ulaşım projesinin açılışını yapacağız. Bu yolun ülkemize, bölgemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle tanıştıracak projenin etüd çalışmasını tamamladık. Havalimanımız yılda 2 milyon kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ın içme suyu sorununu tamamen çözdük. Kardeşlerim, el ele Türkiye büyüdükçe karşı saldırılar da artıyor.

Türkiye'nin büyüdükçe karşısına çıkan engellerinde arttığını kaydeden Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engeller ve maruz kaldığı saldırılar artıyor. İstiklal Harbi'nin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayi hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonrada rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın en önemli temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep geri bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturaları hep milletimize çıkartılmıştır. Ülkemizle benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşir ve zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. İktidara gelmemizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden bu yana yaşadıklarımızı, kurulan tuzakları hatırlayın. Provokasyonları hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimiz nasıl yıktıklarını hatırlayın. Hamdolsun dik durduk ve bunun mücadelesini verdik. Gabar'da, Tendürek'te bunun mücadelesini verdik. Yılmadık ama sonunda hamdolsun kazandık. Biz bugünlere yüreğimizle çarpışarak geldik" diye konuştu.

Her zaman hakkın ve haklının yanında olmayı şiar edindiklerini vurgulayan Erdoğan, "Medeniyetimize saldıranların yüzüne gerçeği haykırmaktan hiç vazgeçmedik. Haklının yanında olduk. Azerbaycan'ın da hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıldır topraklarından uzak kaldılar. Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da diyorlar. Oralarda emperyalistler var ve biz onların karşısında olduğumuz için orada bulunuyoruz. Biz oralarda olduğumuz için şimşekleri üzerimize çekiyoruz. Biz IMF düzenini kırmasaydık hiç kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı 2013'te biz bu borcu sıfırladık. Ama CHP ne diyor, borçlanın diyor. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. İşte CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı. KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından sonra yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışını yapmak üzere tören alanına hareket etti. - KAHRAMANMARAŞ

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz' - Son Dakika


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