Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah devşirme peşinde koşmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah devşirme peşinde koşmadık."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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