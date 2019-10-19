Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah devşirme peşinde koşmadık.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah devşirme peşinde koşmadık."
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