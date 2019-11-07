Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir."
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