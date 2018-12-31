Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Bölgesindeki Olayların Müsebbibi Değildir, Kurbanı da Olmayacaktır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye
'deki gelişmeler, bu çabalarımızın neticeleridir."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA
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