Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (4)

Erdoğan: "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız."

Erdoğan: "IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor."