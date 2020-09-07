Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (4)
Erdoğan: "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız."
Erdoğan: "IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de... - Son Dakika