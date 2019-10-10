Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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