Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin kişiyi gözaltına almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan 5500'e yakını hala cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor"

-"Planımız herkesin evine dönmesi. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz"

-" Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu'nun da böyle bir niyeti yoktur"

-"İnşallah çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız"

-"Stratejik hedefimiz Münbiç'ten 90 günde çıkılacağının sözünü vermiş olmalarına rağmen çıkmadılar. Münbiç'i terör örgütlerine bıraktılar bunları da gayet iyi biliyoruz"

-"Barış Pınarı harekatından sonra DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Biz sorumluluktan kaçan bir ülke olmadık"

-"DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Kalması gerekenler cezaevlerinde kalacak, uyruğu olduğu ülkelerin kabul etmesi durumunda bir kısmı da kendi ülkelerine gönderilecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin...

Türkiye, Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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