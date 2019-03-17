Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz Genelinde 1 Milyon 250 Binin Üzerinde Vatandaşımıza Evde Sağlık...
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- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:28 Kaynak: AA
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