Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:59 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye... - Son Dakika
Son Dakika Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar