Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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