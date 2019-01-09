Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz İçindeki ve Dışındaki Tüm Fetö'cülere Sesleniyorum Artık Sonunuz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz İçindeki ve Dışındaki Tüm Fetö'cülere Sesleniyorum Artık Sonunuz...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum artık sonunuz geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz atacak adımınız kalmadı. Önünde sonunda elebaşınız da gelecek"
-"Kapitalizm orman neyim var her şeyi süpürüyor. Bizim medeniyetimiz neyi gösteriyorsa öyle yapalım. Toprağa yakın mimariyi ön plana çıkaracağız"
-"Yüzyıllar geçti biz Mimar Sinan'ın yapılarıyla övünüyoruz. Bizde öyle eserler ortaya koyalım ki torunlarımızın torunları bunu görsün"
-"Asıl tehlike içimize sızmış düşmanlar. FETÖ terör örgütü son zamanların en son örneğidir. Önce 17-25 Aralık'ta sonra 15 Temmuz'da bu alçakları durdurduk. FETÖ'nün milletimize saldırısına değil de, aldığımız önlemlere darbe diyenler oldu. Devlet görevlilerini durdurmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyorlar. Yaptıklarınızın cezasını parmaklıkların arkasında çekeceksiniz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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