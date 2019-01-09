Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz İçindeki ve Dışındaki Tüm Fetö'cülere Sesleniyorum Artık Sonunuz...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum artık sonunuz geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz atacak adımınız kalmadı. Önünde sonunda elebaşınız da gelecek"
-"Kapitalizm orman neyim var her şeyi süpürüyor. Bizim medeniyetimiz neyi gösteriyorsa öyle yapalım. Toprağa yakın mimariyi ön plana çıkaracağız"
-"Yüzyıllar geçti biz Mimar Sinan
'ın yapılarıyla övünüyoruz. Bizde öyle eserler ortaya koyalım ki torunlarımızın torunları bunu görsün"
-"Asıl tehlike içimize sızmış düşmanlar. FETÖ terör örgütü son zamanların en son örneğidir. Önce 17-25 Aralık
'ta sonra 15 Temmuz'da bu alçakları durdurduk. FETÖ'nün milletimize saldırısına değil de, aldığımız önlemlere darbe diyenler oldu. Devlet görevlilerini durdurmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyorlar. Yaptıklarınızın cezasını parmaklıkların arkasında çekeceksiniz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
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